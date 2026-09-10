Avella, associazione finalizzata allo spaccio: emessa sentenza di prescrizione La prescrizione è stata dichiarata dopo la derubricazione del reato contestato

di Paola Iandolo

Dichiarata l'intervenuta prescrizione. Si è concluso così il processo per sette imputati coinvolti in un’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Gli imputati erano accusati di aver organizzato e promosso il sodalizio criminale per vendere la droga ad Avella. Ad emettere la sentenza il tribunale di Avellino, in composizione collegiale nei confronti di C.N. di Avella, B. D. V. e G. S.di Camposano in provincia di Napoli, B.F. di San Paolo Bel Sito, C.A. di Fuorigrotta, E.S. e di A.N. di San Gennaro Vesuviano, difesi dagli avvocati Antonio Falconieri, Walter Mancuso, Nicola Pellino.

La prescrizione

La prescrizione è intervenuta dopo la riqualificazione del capo di imputazione, da associazione a delinquere finalizzata allo spaccio in associazione a delinquere rudimentale domestica. Anche il pubblico ministero al termine della sua requisitoria ha chiesto la derubricazione dei reati contestati e ha invocato l’intervenuta prescrizione per fatti commessi nel 2016. I sette, per i quali è stata emessa la sentenza di prescrizione, erano finiti nell’inchiesta insieme ad altri cinque imputati che hanno optato per il patteggiamento.

Le accuse

I dodici avrebbero preso parte ad un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacente provvedendo all'acquisto, al trasporto e alla detenzione della droga. B.D.V. è stato considerato il promotore dell’associazione finalizzata allo spaccio. G.S. avrebbe provveduto personalmente al trasporto e alla consegna dello stupefacente agli acquirenti, E.S. è stato considerato il fornitore dell’associazione a delinquere, B.F. invece avrebbe provveduto a conservare la sostanza nelle pertinenze della sua abitazione.