Incidente mortale sull'Ofantina Bis, Nusco a lutto: perde la vita Marco Iuliano È un 46enne di Nusco la vittima del tragico sinistro della scorsa notte in galleria

NUSCO (Avellino), 10 settembre 2026 — E' Marco Iuliano la vittima dell'incidente avvenuto la scorsa notte sull'Ofantina bis. Marco Iuliano aveva 46 anni ed era di Nusco.

La tragedia nella notte

È morto questa notte Marco, poco dopo le quattro, in un incidente stradale sulla statale 7 bis "Appia" — l'Ofantina bis — all'interno della galleria Colle Tagliabosco. La sua auto si è scontrata con un autocompattatore della raccolta rifiuti.

Il risveglio tragico di Nusco

Dolore e cordoglio a Nusco. A raccontare il risveglio tragico della comunità intera altirpina è il sindaco Antonio Iuliano che spiega: "Questa mattina la nostra comunità si è svegliata sotto il peso di una notizia sconvolgente, di quelle che lasciano senza fiato e davanti alle quali ogni parola appare fragile e insufficiente - commenta Iuliano -.

Addio al nostro amato Marco Nes

La tragica e prematura scomparsa di Marco Iuliano, conosciuto da tutti come “Marco Nes”, ha gettato nel dolore l’intera comunità - continua Iuliano -. Marco era un ragazzo capace di farsi voler bene grazie alla sua semplicità, al suo carattere sincero e al suo modo spontaneo di stare tra la gente. Per molti era un amico, una presenza familiare, una persona profondamente intrecciata alla vita quotidiana del nostro paese. La sua assenza lascia oggi un vuoto immenso, difficile da accettare e impossibile da colmare.

Il sindaco: siamo distrutti

In momenti come questo, il dolore è così grande che le parole sembrano non riuscire a contenerlo. Il dolore della sua famiglia è il dolore di un’intera comunità, sconvolta e incredula di fronte a una perdita tanto improvvisa e ingiusta"

L'intera amministrazione nuscana esprime dolore e cordoglio

"L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita e addolorata, si stringe con affetto, rispetto e sincera partecipazione alla famiglia Iuliano, ai parenti, agli amici e a tutte le persone che hanno conosciuto, stimato e voluto bene a Marco - spiegano i referenti dell'amministrazione comunale di Nusco -.

Un pensiero particolare, colmo di vicinanza e affetto, va anche al nostro Sindaco e alla sua famiglia, colpiti direttamente da questo gravissimo lutto. A Marco va il saluto commosso e riconoscente di tutta la nostra comunità, insieme alla promessa di custodirne il ricordo con affetto e rispetto. Ciao Marco. Il tuo sorriso, la tua presenza e il bene che hai saputo lasciare resteranno vivi nel cuore di chi ti ha conosciuto e voluto bene".

La dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nusco e i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella. I vigili del fuoco di Montella hanno estratto Iuliano dalle lamiere dell'utilitaria. Inutili i soccorsi: il personale del 118, raggiunto il luogo dello scontro, ne ha potuto solo constatare il decesso. L'altro automobilista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Moscati di Avellino.

La procura ha sequestrato la salma

La procura ha disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti e il trasferimento della salma al reparto di tanatologia del Moscati, dove nei prossimi giorni verranno svolti gli accertamenti medico-legali. Il personale dell'ANAS ha deviato il traffico su percorsi alternativi per consentire i rilievi.

La dinamica del sinistro mortale

Ai carabinieri di Montella il compito di ricostruire la dinamica dello scontro.