Congresso Forza Italia: Ariano con Perrina entra nel direttivo regionale "E' un incarico che accolgo con grande senso di responsabilità"

Ieri si è celebrato il congresso regionale di Forza Italia, che ha visto l’elezione di Fulvio Martusciello a segretario regionale.

Visibilità anche ad Ariano Irpino, presente con una nutrita delegazione. Così l'assessore Crescenzo Perrina:

"Ho avuto l’onore e il piacere di essere chiamato a far parte del direttivo regionale, un incarico che accolgo con grande senso di responsabilità e con la volontà di continuare a dare il mio contributo al territorio e al nostro progetto politico.

Desidero ringraziare l'onorevole Fulvio Martusciello, il segretario provinciale, Angelo Antonio D'Agostino e tutto il circolo locale di Forza Italia Ariano Irpino per aver riposto, ancora una volta, in me la loro fiducia.

È una fiducia che considero un motivo di orgoglio, ma soprattutto un impegno a lavorare con serietà, passione e dedizione. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questa importante giornata. Avanti".