Forza Italia, l'irpino Fabio Di Pietro nell'esecutivo regionale A Di Pietro la delega strategica all'organizzazione

Dalla candidatura alle Regionali 2025 all’impegno nella dirigenza provinciale: per Di Pietro una nuova responsabilità nella struttura regionale di Forza Italia

Un nuovo e significativo incarico politico per Fabio Di Pietro, chiamato a far parte dell’Esecutivo regionale di Forza Italia Campania con la delega all’Organizzazione del partito.

Una responsabilità di particolare rilievo per la sua natura trasversale, direttamente collegata al rafforzamento della struttura politica sul territorio, al raccordo con le articolazioni provinciali e locali e alla crescita organizzativa di Forza Italia in Campania.

La nomina rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso politico maturato da Di Pietro all’interno del movimento azzurro.

Già candidato alle elezioni regionali della Campania del 2025 nelle liste di Forza Italia e impegnato nella dirigenza provinciale del partito, Di Pietro approda oggi alla struttura esecutiva regionale, assumendo una responsabilità direttamente connessa all’organizzazione, al radicamento e alla capacità del partito di essere presente in maniera sempre più capillare sui territori.

Un percorso costruito attraverso la partecipazione alla vita politica, il rapporto con amministratori e realtà locali e l’impegno all’interno della struttura del partito, che oggi assume una nuova dimensione regionale.

La delega all’Organizzazione riveste un ruolo particolarmente importante nella fase di consolidamento e crescita di Forza Italia in Campania. L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra la struttura regionale e i territori, valorizzando le esperienze provinciali e locali e favorendo una rete sempre più solida tra dirigenti, amministratori, iscritti, militanti e società civile.

"Accolgo - dice Di Pietro - questo incarico con grande senso di responsabilità e con profonda gratitudine per la fiducia che mi è stata accordata. La candidatura alle Regionali del 2025, il lavoro svolto all’interno della struttura provinciale e oggi questa nuova responsabilità regionale rappresentano per me tappe di un unico percorso politico, costruito attraverso presenza, partecipazione e rapporto diretto con i territori".

Di Pietro sottolinea il carattere operativo della nuova responsabilità: "L’Organizzazione è uno degli elementi fondamentali per la crescita di una comunità politica. Significa essere presenti nei territori, ascoltare gli amministratori, valorizzare iscritti e militanti, coinvolgere nuove energie e creare un collegamento costante tra le realtà locali e la struttura regionale. È su questo che concentrerò il mio impegno".

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto con gli enti locali e con gli amministratori, nella convinzione che il radicamento politico debba partire dalla capacità di comprendere le esigenze delle comunità e valorizzare competenze ed esperienze presenti sul territorio.

"Forza Italia deve continuare ad essere una casa politica aperta, moderata, liberale e profondamente radicata nelle comunità. Dobbiamo saper unire esperienza, competenza e nuove energie, valorizzando chi quotidianamente opera nelle amministrazioni, nelle professioni e nella società civile. Il mio contributo sarà rivolto alla costruzione di un’organizzazione sempre più solida, efficiente e vicina ai cittadini".

La nomina rappresenta anche un riconoscimento significativo per l’Irpinia e la provincia di Avellino, che trovano una presenza nella struttura esecutiva regionale del partito con una responsabilità direttamente legata all’organizzazione e al radicamento territoriale.

Per Fabio Di Pietro si apre quindi una nuova fase del proprio percorso politico. Un incarico che guarda al futuro e che pone al centro tre direttrici precise: organizzazione, territorio e partecipazione.

L’obiettivo sarà contribuire alla costruzione di una Forza Italia sempre più presente, organizzata e capace di rappresentare le istanze delle comunità campane, rafforzando il rapporto tra struttura regionale, province e territori.



