Ariano: scritte "Antifa" su un muro sotto il liceo Parzanese La scoperta è stata fatta stamane ma il messaggio ad opera di ignoti sarebbe di qualche giorno fa

Scritte "Antifa" con la lettera A in un cerchio simbolo dell'anarchismo. E' quanto accaduto sotto il liceo Parzanese ad Ariano Irpino, la scuola centrerebbe solo come luogo di riferimento in cui è presente il muro, tra l'imbocco di via fontana nuova e via Giacomo Matteotti. La scoperta è stata fatta stamane ma le scritte risalirebbero a qualche giorno fa ad opera di ignoti.

Sembra che sia la prima volta che compare una scritta del genere in città.

Antifa è un collettivo antifascista internazionale di estrema sinistra e una rete spontanea e transpartitica di militanti solitamente extraparlamentari, attivisti e simpatizzanti indipendenti. È principalmente di ispirazione comunista, anarchica e socialista libertaria e il suo obiettivo è quello di opporsi ad ogni possibile nuova ascesa dell'estrema destra.

Presente a livello organizzato in Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Grecia e a livello informale in altri paesi, tra cui l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti e Israele (dove assume spesso connotati antisionisti e pro-cooperazione arabo-israeliana, e fermamente contrari ad ogni forma di antisemitismo).