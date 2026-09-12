Ariano: scritte "Antifa" su un muro sotto il liceo Parzanese

La scoperta è stata fatta stamane ma il messaggio ad opera di ignoti sarebbe di qualche giorno fa

ariano scritte antifa su un muro sotto il liceo parzanese

La scoperta

Ariano Irpino.  

Scritte "Antifa" con la lettera A in un cerchio simbolo dell'anarchismo. E' quanto accaduto sotto il liceo Parzanese ad Ariano Irpino, la scuola centrerebbe solo come luogo di riferimento in cui è presente il muro, tra l'imbocco di via fontana nuova e via Giacomo Matteotti. La scoperta è stata fatta stamane ma le scritte risalirebbero a qualche giorno fa ad opera di ignoti. 

Sembra che sia la prima volta che compare una scritta del genere in città. 

Antifa è un collettivo antifascista internazionale di estrema sinistra e una rete spontanea e transpartitica di militanti solitamente extraparlamentari, attivisti e simpatizzanti indipendenti. È principalmente di ispirazione comunista, anarchica e socialista libertaria e il suo obiettivo è quello di opporsi ad ogni possibile nuova ascesa dell'estrema destra.

Presente a livello organizzato in Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Grecia e a livello informale in altri paesi, tra cui l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti e Israele (dove assume spesso connotati antisionisti e pro-cooperazione arabo-israeliana, e fermamente contrari ad ogni forma di antisemitismo).

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