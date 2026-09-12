Blitz del Nas in Irpinia: sospesa l'attività di un panificio Sequestrati 30 chili di prodotti da forno, individuati anche lavoratori "in nero"

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno ispezionato diverse attività dedite alla produzione e alla commercializzazione di prodotti da forno e caseari.

In particolare in Irpinia, durante le verifiche svolte unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’ASL di Avellino, sono state riscontrate gravi irregolarità presso un panificio. L’attività è stata immediatamente sospesa sia per le precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali (pulizie carenti, assenza di idonei spogliatoi e di locali destinati in via esclusiva al deposito delle materie prime …) che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Presso la struttura è stata anche riscontrata la presenza di lavoratori “in nero”. Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro amministrativo un quintale di prodotti alimentari congelati (verdure, legumi e ortaggi), detenuti senza osservare le procedure di autocontrollo Haccp, nonché 30 chili di prodotti da forno risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità.

Controlli e sanzioni sono stati effettuati anche in due panifici ubicati nel Cilento e nella Valle Metelliana e in un caseificio della Piana del Sele. Il valore complessivo delle strutture sottoposte a chiusura è stimato in 650.000 euro. Contestate sanzioni amministrative per oltre 26.000 euro ed ammende per un valore di circa 22.000 euro.