Ariano: largo Bevere torna ad essere libero, il colpo d'occhio è evidente Nulla a che vedere con la dislocazione delle panchine, si spera provvisaria in piazza plebiscito

I primi a gioire e a beneficiarne sono stati gli studenti del programma UIIP che svolgono i corsi all'interno dello storico palazzo Bevere, diventato un moderno e innovativo hub per la formazione aziendale in ambito tecnologico nel cuore del centro storico di Ariano Irpino.

E' qui che in maniera sensata hanno trovato posto, due delle panchine artistiche in ceramica e pietra lavica, che rientrano nel progetto di riqualificazione urbana delle cinque piazze e del centro storico. Avevamo denunciato più volte la sosta abusiva in questa zona, uno spettacolo indegno.

Nulla a che vedere con la dislocazione, si spera provvisoria come i vasi sottratti al Calvario, di piazza plebiscito, dove gli arredi risultano essere fuori contesto. Panchine senza schienale non adatte in quel luogo e tra l'altro collocate lungo la strada, esposte allo smog e ad ogni rischio per chi volesse sedersi.

A lamentarsi ieri mattina sono stati in tanti. Panchine che non si sposano minimamente con la nuova piazza e che erano destinate invece in due aree di via D'Afflitto alle prese da anni con la sosta selvaggia, tra cui piazzetta San'Andrea, davanti all'ingresso di palazzo Aliperta.