Montella: il ricordo dell'impegno politico e amministrativo di Bruno Fierro Evento commemorativo con amici e compagni che hanno condiviso il suo percorso di vita

Domenica prossima a Montella il ricordo dell'impegno politico e amministrativo di Bruno Fierro con amici e compagni che con lui hanno condiviso parte del suo percorso di vita.

L’iniziativa, promossa dal Circolo SI “E. Berlinguer” di Montella, si terrà domenica 13 settembre 2026, alle ore 9, presso il Ristorante Zia Carmela di Montella.

Dai suoi anni di sindaco al comune di Montella ai ruoli in provincia come assessore. Dalla militanza nelle file della federazione irpina del partito comunista alle sue fasi successive nel Pds, Ds e fino alla militanza in sinistra italiana.

"Ricorderemo l'amico, il compagno di mille discussioni e battaglie. Uomo coerente e limpido, onesto e leale. Cercheremo di dare onore alla sua intelligenza e visione del mondo che aveva una unica sola chiave di lettura a difesa sempre degli ultimi, coerente nei principi della sinistra e dell'impegno politico.

Ne parleranno:

Roberto Montefusco, segretario federazione Avellino di sinistra italiana, Franco Mazza ex capogruppo ds consiglio provinciale 2004/2008, Alberta De Simone ex presidente della provincia di Avellino 2004/2008, Giuseppe Moricola docente ordinario dipartimento scienze umane e sociali orientale Napoli, Marialuisa Giannone segretaria circolo sinistra italiana Enrico Berlinguer di Montella.

Ci sarà l'opportunità per alcuni interventi dal pubblico, di amici e compagni per un ricordo personale. L'intervento di chiusura affidato al fratello di Bruno, Lucio Fierro dirigente del partito comunista italiano, del partito democratico della sinistra, dei democratici di Sinistra e successivamente del partito democratico, ex assessore regionale in Campania.