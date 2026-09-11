Ariano: riavvio dell'iter del piano urbanistico comunale L'obiettivo è superare una proposta di variante ancorata a una struttura del 2010

Il sindaco Mario Ferrante e la giunta comunale con la delibera n. 198, approvata in data 9 settembre 2026, hanno sancito formalmente il riavvio del percorso formativo del Piano Urbanistico Comunale (Puc).

"Questa decisione, in piena aderenza con le linee programmatiche di mandato per le opere pubbliche e l'urbanistica delineate dalla nostra amministrazione, rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro sviluppo del territorio.

Il riavvio dell'iter si è reso indispensabile per adeguare la pianificazione comunale alle profonde e sostanziali modifiche introdotte dalla recente legislazione, in particolare la L.R. n.5/2024 (che ha modificato la L.R. n.16/2004) e il Regolamento regionale n.3 del 6 ottobre 2025.

L'obiettivo è superare una proposta di variante ancorata a una struttura del 2010, per transitare verso il nuovo e più moderno e più snello modello pianificatorio articolato in piano strutturale urbanistico (Psu), e regolamento urbanistico edilizio (Rue).

Questa nuova impostazione permetterà di recepire le trasformazioni in atto nel contesto territoriale, affrontando in modo centrale le dinamiche legate alla realizzazione della Stazione Hirpinia della linea ferroviaria Av/Ac e orientando attivamente le strategie del redigendo Masterplan dell'Ufita.

In quest'ottica di visione comprensoriale, il nuovo puc non sarà uno strumento chiuso nei confini amministrativi locali. La progettazione urbanistica si inserisce infatti nel solco dei rapporti di proficua collaborazione già avviati con i comuni contermini e dell'area vasta, con l'obiettivo imprescindibile di coordinare le scelte di sviluppo, potenziare i servizi condivisi e dare una risposta coesa alle grandi sfide infrastrutturali ed economiche che interessano l'intero territorio circostante.

L'aspetto più qualificante di questo nuovo corso risiederà inoltre nel metodo di ascolto. In conformità con la normativa vigente e con i principi fondanti del nostro programma di mandato, la stesura del Piano sarà preceduta e accompagnata da un processo strutturato di collaborazione e partecipazione dei cittadini. Foto Francesco Lops.

L'assessore all'Urbanistica, Raffaela Manduzio, sottolinea l'importanza di questo approccio:

"Il governo del territorio non può prescindere dalla voce di chi lo vive né può pensare per compartimenti stagni. Stiamo già tessendo relazioni solide con i comuni contermini, perché la partita della Stazione Hirpinia e dello sviluppo ufitano si vince solo con una vera co-pianificazione strategica. Allo stesso tempo, prima di tracciare le nuove linee di sviluppo di Ariano Irpino, avvieremo una grande fase di consultazione pubblica. L'urbanistica che abbiamo in mente è fatta di spazi condivisi, infrastrutture efficienti e valorizzazione del patrimonio, ma soprattutto di partecipazione reale.

Coinvolgeremo i cittadini, le parti sociali, le associazioni e gli ordini professionali in tavoli di lavoro e incontri pubblici, affinché il nuovo puc sia il frutto di un'intelligenza collettiva e risponda ai bisogni autentici della nostra comunità."

L'ufficio tecnico comunale ha già ricevuto mandato per predisporre celermente tutti gli atti necessari ad avviare la nuova procedura. Nelle prossime settimane, si renderà noto il calendario e le modalità operative degli incontri partecipativi, invitando fin da ora tutta la cittadinanza a prendere parte attiva alla progettazione della Ariano Irpino del futuro".