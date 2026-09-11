Unico Campania Studenti, garantita anche la linea Avellino-Campobasso La consigliera Gaita: così servizi e sostegno a studenti e famiglie

Trasporti studenti, via libera all'abbonamento unico per la linea Avellino-Campobasso. Lo rende noto la consigliera comunale nel PD in un post social. "Gli studenti della provincia di Avellino che non hanno avuto la convalida dell'abbonamento gratuito per la tratta Avellino-Campobasso, possono riprodurre la richiesta accedendo alla Piattaforma Unico Campania Abbonamenti. - spiega Gaita.

In seguito alla segnalazione di una studentessa che mi ha riferito che solo la provincia di Avellino era esclusa da questa agevolazione, grazie anche alla collaborazione dei Dirigenti AIR Campania/Avellino, adesso è stata autorizzata anche la tratta Avellino-Campobasso.

Un sostegno concreto agli studenti che garantisce la mobilità gratuita facilita l'accesso all'istruzione, assicura a tutti i ragazzi pari opportunità, alleggerisce il peso economico sulle famiglie." Conclude Gaita.