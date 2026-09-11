Montoro in lacrime: addio a Mimmo Parrella il papà del piccolo Pietro Oggi ci sarebbe dovuto essere il Festival Cantiamo per Pietro . Evento rinviato

La comunità di Montoro è in lacrime per la morte di Domenico Parrella, per tutti Mimmo, padre del piccolo Pietro morto giovanissimo dopo aver lottato contro una malattia che lo ha strappato alla vita. Oggi ci sarebbe dovuto essere il Festival ""Cantiamo per Pietro" e proprio oggi Mimmo è volato in cielo.

"L’organizzazione del Festival “Cantiamo per Pietro” comunica il rinvio a data da destinarsi della 4ª edizione della manifestazione solidale, prevista proprio per oggi.- si legge sui social-.

Il festival rinviato

La decisione è stata presa a seguito della scomparsa, avvenuta questa mattina, di Domenico, per tutti Mimmo, papà del piccolo Pietro, al quale il Festival è dedicato.

La malattia

Mimmo, che da tempo combatteva contro una grave malattia, ha lottato fino all’ultimo. Nonostante le sue precarie condizioni di salute, aveva espresso con fermezza il desiderio che il Festival si svolgesse regolarmente. «Lo dovete fare per me», aveva chiesto Mimmo ad amici e parenti

Il piccolo Pietro

"Un desiderio che l’organizzazione avrebbe voluto rispettare, ma che oggi lascia spazio al dolore e al raccoglimento accanto alla famiglia. - spiegano gli organizzatori -La serata è quindi rinviata, ma la raccolta fondi e le attività di solidarietà proseguiranno. Come previsto dalla missione del Festival, il ricavato sarà destinato a borse di studio e iniziative benefiche, portando avanti l’impegno nato nel nome di Pietro e, da oggi, anche nel ricordo di Mimmo. La nuova data del Festival sarà comunicata non appena definita. Oggi è il momento del silenzio e della vicinanza alla famiglia. Il Festival potrà attendere. Il ricordo di Mimmo e Pietro continuerà."