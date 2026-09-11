Fico a Calitri: "Massima attenzione per tutta la realtà delle aree interne" Le case di comunità sono una grande realtà, il nostro intento è quello di rafforzare tutti i settori

"Rafforzamento di tutti i settori che riguardano le aree interne e della sanità territoriale, investimenti sui trasporti, ci aspettiamo i collegamenti che possono andare nel futuro molto meglio, manteniamo l'acqua come l'alto calore, pubblica nelle mani dei cittadini e dei comuni. E' ciò che abbiamo cercato già di fare in questi primi mesi di consiliatura in Regione Campania".

Lo ha detto a Calitri il presidente dell'ente di palazzo Santa Lucia, Roberto Fico, intervenuto ad un convegno in piazza Scoca sul tema: "Quale futuro per l'alta Irpinia", curato nei minimi dettagli da Maria Laura Amendola, giornalista e attivista del territoriale, la quale ha evidenziato le gravi difficoltà in cui versano i piccoli comuni, alle prese con il dramma dello spopolamento arrivato a livelli davvero allarmanti di anno in annp con perdite pesantissime e della desertificazione.

A fare gli onori di casa il giovane sindaco di Calitri Attilio Maria Galgano:

"Proviamo a portare il punto di vistra di una nuova amministrazione di giovani, con la speranza che restare possa divenire una scelta razionale, non soltanto un atto di fede, per i pochi che decidono di averlo".