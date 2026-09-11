Volturara: tavola rotonda su agricoltura, turismo e sport nelle aree interne "Coltivare il futuro"

Domani, sabato 12 settembre, alle ore 18:00, la sala consiliare di Volturara Irpina ospiterà, nell’ambito della XIV edizione della festa del fagiolo quarantino della Valle del Dragone, la tavola rotonda “Coltivare il futuro. Il patto generazionale tra agricoltura, turismo e sport per il futuro delle aree interne”, promossa da Coldiretti Avellino.

I saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Volturara Irpina Marino Sarno. L’incontro è moderato dal giornalista Rai Rino Genovese.



Intervengono Enzo Alaia, consigliere regionale e capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale, Angelo Antonio D’Agostino, imprenditore e presidente dell’US Avellino Calcio, Livio Petitto, consigliere regionale e questore al Personale, Maurizio Petracca, consigliere regionale e capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino, Nello Pizza, sindaco di Avellino e Maria Tortoriello, direttore provinciale di Coldiretti Avellino. Le conclusioni sono affidate a Maria Carmela Serluca, assessore regionale all’Agricoltura.



La tavola rotonda mette a confronto rappresentanti istituzionali, mondo agricolo e imprenditoria sul ruolo che agricoltura, turismo e sport possono avere nel futuro delle aree interne.