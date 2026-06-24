Ariano: "Liberate largo Bevere, quel parcheggio offende il decoro urbano" L'appello dei cittadini: "Via le auto immediatamente"

Era diventato un luogo di socialità e di pace. Una piazza in cui fermarsi a chiacchierare e godersi un momento di tranquillità. Un posto tra i pochi sgombro da auto in sosta selvaggia, pulito, ordinato e di relax mentale per gli stessi giovani laureati che frequentano la struttura di palazzo Bevere Gambacorta che frequentano il programma UIIP Biogem.

Oggi è uno spettacolo indegno. La nuova pavimentazione si è trasformata in un parcheggio vergognoso che offende il decoro urbano della città.

Largo Bevere deve tornare ad essere libera da questo scempio. Lo chiedono i cittadini. E' inconcepibile che un silos Calvario debba restare libero e questa piazzetta come pure via Mancini, spesso in entrambi i lati, oltraggiata a tutte le ore dalla sosta selvaggia e incivile.

Sembra in via di risoluzione invece la situazione all'ingresso della villa comunale, dove nei prossimi giorni è prevista da parte di Enel la segnaletica orizzontale.

Lungo il circuito di via Lusi vanno allineati i tombini al momento fuori sede e alcuni sepolti erroneamente dall'asfalto che dovrà comunque essere rifatto.

L'augurio è che possa esserci al più presto una riunione con la polizia municipale per predisporre una adeguata segnaletica e ristabilire ordine e decoro in centro, da largo Bevere a via tribunali, davanti alla chiesa di Sant'Agostino, via Mancini, via d'Affllitto e area antistante palazzo Aliperta.