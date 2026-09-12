Sparatoria nel Parco De Mita, arrestato 22enne ad Avellino Sparò ad un ragazzo a Benevento e le ricerche fino ad Avellino

Ferì un ragazzo sparando tra le famiglie in un parco. È accaduto a Benevento, dove ieri pomeriggio un pregiudicato di 22 anni è stato arrestato in esecuzione di un decreto emesso dalla procura del capoluogo irpino.

Le accuse di tentato omocidio e porto abusivo di arma da fuoco

Il giovane è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo. Le indagini, condotte dagli uomini della squadra mobile di Benevento sotto il coordinamento dell'Autorità giudiziaria sannita, traggono origine da un grave episodio criminoso che, all'epoca dei fatti, destò forte allarme nella comunità locale, soprattutto per le modalità con cui venne consumato.

La sparatoria nel parco frequentato da famiglie

Secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, il 22enne avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco all'interno del parco De Mita, luogo abitualmente frequentato da numerose famiglie, bambini e adolescenti, ferendo un ragazzo già noto alle forze dell'ordine. La sua condotta avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, oltre a evidenziare un elevato livello di pericolosità sociale, considerato il concreto rischio corso dalle numerose persone presenti nell'area.

Le ricerche fino ad Avellino

Gli agenti della squadra mobile hanno ricostruito l'intera dinamica e, dopo aver individuato il presunto autore, che si era immediatamente reso irreperibile, ne hanno seguito i movimenti fino alla provincia di Avellino. Qui sono stati predisposti mirati servizi di ricerca che hanno portato all'esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari in vari comuni dell'Irpinia. Al termine dell'attività investigativa, il 22enne è stato individuato nel territorio del capoluogo irpino e arrestato