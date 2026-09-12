Videosorveglianza Avellino, 32 telecamere già attive: saranno 70 entro ottobre Operative e funzionanti saranno occhi vigili sulla città

Sono 32 le telecamere già installate sulle 70 previste dal nuovo sistema di videosorveglianza urbana della città, nell'ambito del progetto "Enjoy Avellino Smart City". Lo ha reso noto l'assessore comunale Ettore Iacovacci, che ha fatto il punto sui lavori avviati lo scorso maggio per potenziare i controlli sul territorio.

Lavori in corso da maggio per la videosorveglianza urbana ad Avellino

"Da maggio stiamo lavorando per rendere la nostra città più sicura e moderna: ad oggi sono già state installate 32 telecamere su 70 nei punti individuati dal progetto", ha dichiarato Iacovacci. "Proseguono infatti i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana nell'ambito del progetto Enjoy Avellino Smart City".

32 telecamere già operative, sistema collegato alla Polizia Municipale entro ottobre

Secondo l'assessore il cronoprogramma procede senza ritardi e l'intervento sarà completato entro ottobre 2026. Una volta terminata l'installazione, le telecamere verranno collegate alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia. "Terminata l'installazione, il sistema verrà collegato alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia, consentendo un controllo del territorio più efficace e un supporto concreto alla prevenzione e alla tutela della sicurezza urbana", ha spiegato Iacovacci.

Sicurezza urbana e innovazione per migliorare la qualità della vita

L'assessore ha poi commentato il senso complessivo dell'iniziativa: "Stiamo contribuendo a costruire un'Avellino sempre più intelligente, efficiente e vicina ai cittadini, dove innovazione e sicurezza camminano insieme per migliorare la qualità della vita di tutti".