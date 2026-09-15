"Nel carcere di Avellino manca l'acqua calda, tensioni nella notte" Ieri notte la protesta die detenuti

Momenti critici e ad alta tensione nella tarda serata di ieri nel carcere di Avellino. Un gruppo di detenuti della sezione "comuni", intorno a mezzanotte, ha dato vita ad una protesta per la mancanza di acqua calda nelle celle.

l'annuncio del sindacato

Lo riferisce il delegato della Uil-Polizia Penitenziaria, Fabio Ciampi. Il tempestivo intervento deli agenti in servizio ha evitato conseguenze più gravi. I detenuti, utilizzando il carrello di acciaio portavivande, hanno tentato di abbattere uno sbarramento, ma sono stati bloccati.

Il dramma dietro le sbarre e la protesta dei detenuti di Bellizzi

"La situazione all'interno della Casa circondariale -sottolinea il sindacato- non può più essere affrontata con interventi occasionali: servono decisioni immediate su sovraffollamento, sicurezza dei reparti e condizioni di lavoro del personale".