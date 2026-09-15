Droga e armi a scuola, controlli e blitz davanti alle scuole di Avellino Servizi straordinari di controllo in questi giorni nel capoluogo

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, la Questura di Avellino, d’intesa con la Prefettura di Avellino, nell’ambito dei servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e della circolazione abusiva di armi tra minori, ha predisposto, nella mattinata odierna, un’attività di prevenzione e monitoraggio nel comune di Avellino, con particolare attenzione alle aree prossime agli istituti scolastici e ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani.

Controlli con i cani davanti alle scuole

Il servizio, svolto in collaborazione e con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Penitenziaria di Avellino, si è concentrato in particolare nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare eventuali situazioni di rischio e garantire condizioni di sicurezza nelle aree interessate dalla presenza di giovani e studenti.

Nel corso dell’attività, un giovane è stato denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Inoltre, sono stati inoltre adottati n.3 provvedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, nei confronti di altrettanti soggetti, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale con segnalazione degli stessi alla Prefettura di Avellino. È stata, altresì, effettuata una denuncia a carico di ignoti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, a seguito del rinvenimento di sostanza stupefacente nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico.



