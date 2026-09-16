Procura di Avellino, rinnovato il protocollo con l’Associazione Carabinieri È stato sottoscritto questa mattina, negli uffici della Procura

È stato sottoscritto questa mattina, negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il nuovo Protocollo d’intesa tra la Procura e l’Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.), sezione di Mercogliano. L’accordo, rinnovato per il terzo anno consecutivo, prevede lo svolgimento di attività di supporto agli uffici della Procura da parte di dieci soci volontari dell’Associazione.

A firmare il protocollo sono stati il Procuratore della Repubblica facente funzioni, dott. Francesco Raffaele, e il presidente della sezione A.N.C. di Mercogliano, luogotenente carica speciale Bruno Ronca.

Alla sottoscrizione erano presenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Angelo Zito, e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, avvocato Fabio Benigni. A entrambi è stato rivolto un sentito ringraziamento per il contributo assicurato all’iniziativa. In particolare, è stato sottolineato il sostegno economico dell’Ordine degli Avvocati per la copertura degli oneri assicurativi previsti dal Protocollo.

Nel corso degli ultimi anni, l’attività dei dieci volontari dell’A.N.C. ha rappresentato un concreto supporto per gli uffici amministrativi della Procura. Il colonnello Zito e l’avvocato Benigni hanno espresso il loro personale ringraziamento ai volontari, evidenziando il valore del servizio svolto a favore della comunità avellinese e dell’ufficio giudiziario, anche dopo il pensionamento dei soci impegnati nelle attività.

La giornata è stata inoltre l’occasione per presentare il nuovo sito istituzionale della Procura della Repubblica di Avellino, realizzato con il contributo di uno dei soci dell’Associazione.

È stata infine ribadita l’operatività del recapito informativo dedicato all’Ordine degli Avvocati di Avellino, attivo in orario antimeridiano grazie alla collaborazione dell’A.N.C. Un servizio pensato per garantire un ulteriore punto di riferimento e facilitare i rapporti con gli uffici giudiziari.