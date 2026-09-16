L'arbitro di Ascoli-Avellino: un solo precedente con i lupi

La gara Ascoli-Avellino, valida per la quinta giornata del campionato di Serie B e in programma sabato (ore 19.30) al "Del Duca", sarà diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido con Francesco Luciani della sezione di Milano ed Eugenio Scarpa della sezione di Collegno assistenti e con Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo (CAN C) quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on site (allo stadio), ci sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo con Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale AVAR.
Avellino-Potenza 0-2 nel girone C di Serie C 2018/2019
C'è un solo precedente con Marchetti per l'Avellino, la sconfitta casalinga contro il Potenza (0-2) nella stagione di Serie C 2018/2019. Sono, invece, cinque i precedenti per il fischietto capitolino con l'Ascoli: due vittorie, un pareggio e due sconfitte.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Quinta Giornata
Juve Stabia-Cesena: Perri
Carrarese-Benevento: Abisso
Cremonese-Virtus Entella: Mazzoni
Palermo-Padova: Di Bello
Sampdoria-Catanzaro: Ayroldi
Ascoli-Avellino: Marchetti
Arezzo-Sudtirol: Di Loreto
Hellas Verona-Vicenza: Colombo
Mantova-Pisa: Galipò
Modena-Empoli: Calzavara