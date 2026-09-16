Aiello, maltratta gli anziani genitori: condannato 50enne a 3 anni e 4 mesi Ad emettere la sentenza il gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza

di Paola Iandolo

Maltrattamenti agli anziani genitori: il Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza ha condannato a tre anni e quattro mesi - al termine del processo rito abbreviato - un cinquantenne di Aiello del Sabato, accusato di aver avuto comportamenti violenti nei confronti degli anziani genitori. G.R - finito in carcere dopo un aggravamento della misura disposto a seguito della violazione delle misure applicate nei suoi confronti - è stato difeso dal penalista Carmine Pascarosa. Il pm aveva, al termine della requisitoria, chiesto tre anni e sei mesi di reclusione per l'uomo che aveva agito sotto effetto di alcool o sostanze.

La violenza

Nel corso degli accertamenti disposti prima dell’udienza sono state ascoltate le persone offese – marito e moglie, genitori dell’ imputato attualmente in carcere, che erano presenti e si sono sottoposti all’esame. I Carabinieri della stazione di Aiello Del Sabato avevano infatti ricostruito, come a partire dal settembre del 2025, quando il cinquantenne era tornato a vivere con i suoi genitori, questi erano stati costretti a subire una vera e propria escalation di minacce e in una circostanza anche una vera aggressione fisica, per cui era stato necessario chiamare il 118. I due anziani erano stati costretti a dormire chiusi a chiave in camera da letto.