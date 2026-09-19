Anche tre detenute del carcere di Avellino alla Camminata Rosa Hanno contribuito anche alla realizzazione dei kit destinati ai partecipanti

Tre detenute della Casa circondariale di Avellino prenderanno parte alla dodicesima edizione della Camminata Rosa, la manifestazione ideata dal senologo Carlo Iannace in programma domenica 20 settembre tra Mercogliano e Avellino. Un gesto dal forte valore simbolico che unisce inclusione sociale, prevenzione e solidarietà.

Le tre donne, appartenenti al circuito di media sicurezza, non si limiteranno a partecipare al corteo: hanno infatti contribuito anche alla realizzazione dei kit destinati ai partecipanti, confezionati nella sartoria dell'istituto penitenziario.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dalla direttrice della Casa circondariale, la dottoressa Casaburo, dalla vice direttrice, la dottoressa Scardino, dal comandante del reparto, la dottoressa Perillo, ed è stata organizzata dal capo dell'Area Trattamentale, il dottor Arcangelo Zarrella. L'obiettivo è quello di proseguire nel percorso di apertura dell'istituto verso la comunità, partecipando a un appuntamento dedicato alla promozione della cultura della prevenzione.

La Camminata Rosa prenderà il via alle ore 9 da Mercogliano e si concluderà ad Avellino, dopo la celebrazione della messa nella chiesa del Rione Mazzini. Parte del ricavato dell'iniziativa sarà destinato a sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili.

Come ogni anno, l'evento vedrà la partecipazione di numerosi enti, forze dell'ordine, associazioni e volontari del territorio, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti della provincia sul tema della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce.

Lo slogan scelto per l'edizione 2026, "Passo dopo passo, arriveremo ovunque", racchiude il senso di una manifestazione che continua a crescere, coinvolgendo sempre più persone e trasformando ogni passo in un messaggio di speranza, consapevolezza e partecipazione.