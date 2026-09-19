Ascoli-Avellino: le probabili formazioni Alle 19.30 la sfida per la quinta giornata del campionato di Serie B

Alle 19.30 sarà calcio d'inizio al "Del Duca" per la sfida Ascoli-Avellino. Superata quota 10mila abbonamenti da parte del club marchigiano, lupi che saranno spinti da 900 tifosi con il settore ospiti sold-out: grande attesa per il match del quinto turno con gli irpini reduci da 7 punti nelle ultime tre gare. Continuità per Nesta, anche se il tecnico ha garantito almeno una sorpresa tra modulo e interpreti in ogni sfida. In mediana potrebbe tornare Palmiero con Palumbo di nuovo mezzala e occhio anche a Sounas. In attacco il capitolino potrebbe ripartire da Russo e Pandolfi con Cheddira e Biasci pronti dalla panchina al pari di Favilli, recuperato. Nell'Ascoli la punta centrale per il 4-2-3-1 sarà l'ex Gori con un altro ex biancoverde in difesa, Curado.

Le probabili formazioni

Serie B

Quinta Giornata

Ascoli-Avellino

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Bolsius, D'Uffizi; Gori. All. Tomei. A disp. Crespi, Brzan, Gattoni, Nicoletti, Oliveri, Acampora, Ricci, Perciun, Lo Scalzo, De Pieri, Chakir, Brunori

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Pandolfi. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Di Maggio, Cheddira, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Adamo, Di Paolo, Favilli

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Luciani e Scarpa

Quarto ufficiale: Cerbasi

VAR e AVAR: Paterna e Del Giovane