Sette anni fa la tragedia di Carpignano che sconvolse l'irpinia Oggi nel giorno dell'anniversario, il memorial in ricordo di Rocco, Francesca e Lorenzo

Sette anni fa la tragedia di Carpignano che sconvolse l'irpinia. Stavano tornando da Roma, Rocco Guarino, insieme ai nipoti, Lorenzo e Francesca, questi ultimi, al rientro da una vacanza a Barcellona, quando a Benevento sulla statale 372 lo schianto terribile contro un tir spezzò per sempre le loro vite.

Un dramma senza fine. Una famiglia perbene e onesta, distrutta per sempre. Sette anni sono volati in fretta. E oggi nell'anniversario della loro scomparsa: Rocco, Francesca e Lorenzo verranno ricordati in un memorial e si farà prevenzione.

L'appuntamento è al centro sportivo Azzurra di Carpignano alle ore 17.30.

Ci sarà Anna Diglio, donna straordinaria e instancabile, presidente dell'associazione italiana familiari vittime della strada di Avellino, madre del piccolo Giovanni, morto tragicamente a Venticano quella triste sera dell'8 febbraio 1998 sulla strada, a pochi metri da casa, che con il suo tappeto ludodidattico sta girando l'Irpinia per lanciare un messaggio di prevenzione sul campo, in maniera diretta e chiara soprattutto alle nuove generazioni.

La serata proseguirà con esibizioni di musica, "Centro didattitco musicale Ouverture" e partire di calcio.