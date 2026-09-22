Trasporti eccezionali lungo la statale 90, cambia tutto: ecco la decisione

Questa mattina si è riunito in prefettura ad Avellino il comitato operativo viabilità, presieduto dal vice prefetto Criscuolo, a seguito delle numerose segnalazioni di criticità connesse al transito di trasporti eccezionali in orari diurni lungo la statale 90 delle Puglie.
Il tavolo tecnico, convocato dopo le segnalazioni del comune di Savignano Irpino, ha portato a una nuova regolamentazione del transito.
A partire da lunedì 28 settembre, i trasporti eccezionali potranno transitare esclusivamente nella fascia oraria 20:00-06:00.
Una decisione che interessa direttamente anche i territori di Savignano Irpino, Greci e Montaguto, dove da settimane vengono segnalati disagi per la circolazione e per i cittadini.
Hanno preso parte alla riunieone, i sindaci di Savignano Irpino, Greci, Montaguto, Anas, le società incaricate dei trasporti eccezionali, i rappresentanti della Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, comandante polizia municipale di Savignano Irpino Pierluigi La Manna e Provincia di Avellino.