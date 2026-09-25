San Martino, condannato per atti persecutori, assolto dall'estorsione Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a cinque anni di reclusione

di Paola Iandolo

E' stato condannato a due anni e sei mesi per atti persecutori e lesioni. Assolto invece dall’accusa di estorsione aggravata. Questa la sentenza al termine del processo per fatti contestati a San Martino Valle Caudina nel procedimento penale a carico di T.G, di Montesarchio, difeso dall’avvocato Stefano Melisi del Foro di Benevento, imputato di atti persecutori e di estorsione aggravata, con ulteriori contestazioni relative a lesioni e al porto di un’arma presso l’abitazione della persona offesa.

La difesa

Al termine della discussione, il Tribunale di Avellino ha mandato assolto T.G dall'accusa di estorsione aggravata, mentre è stato condannato per gli altri reati, ritenuti in continuazione. La Procura di Avellino ha invocato nei suoi confronti una condanna complessiva a 5 anni di reclusione. La difesa si era concentrata in particolare sulle contestazioni più gravi mosse al proprio assistito.La sentenza chiude così, in primo grado, il procedimento a carico dell’imputato, con un esito che per la difesa assume particolare rilievo soprattutto in relazione all’assoluzione dal capo di imputazione relativo all’estorsione aggravata e alla pena complessiva determinata dal Tribunale.