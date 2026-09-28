Roghi per la pulizia dei castagneti: due denunce a Serino Le verifiche a tappeto dei carabinieri

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla lotta agli incendi boschivi, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito due persone ritenute responsabili di abbruciamento di residui vegetali.

I roghi

Nello specifico, i militari hanno accertato che i predetti, in qualità di conduttori dei fondi siti nel comune di Serino (AV), hanno proceduto all’abbruciamento di diversi cumuli di residui vegetali provenienti dall’ attività di pulizia di terreni condotti a castagneto da frutto. Al termine degli accertamenti, i suddetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per gestione illecita di rifiuti tramite l’abbruciamento.

Le denunce

I Carabinieri ricordano che il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Campania, scade il 30 settembre 2026, pertanto i controlli continueranno al fine di contrastare ogni comportamento illecito a tutela dell’ambiente e della cittadinanza.