Avellino Basket, subito Francis: la LNP celebra i 31 punti dell'esterno USA Protagonista nell'esordio vincente dei biancoverdi contro Vigevano

"Super avvio stagionale di Blake Francis che realizza 31 punti e trascina l'Avellino Basket alla vittoria interna su Vigevano": così la Lega Nazionale Pallacanestro, sui canali ufficiali social, ha celebrato la prestazione dello statunitense, protagonista nella vittoria biancoverde su Vigevano.

C'è Freeman per Vigevano

La squadra lombarda ha limitato i danni nella ripresa dopo un primo tempo oltremodo negativo. Nelle ore precedenti al match, Vigevano aveva comunicato l'ingaggio di Deshawn Freeman. "Deshawn Freeman è un nuovo giocatore della ELAchem Vigevano 1955. Nato il 15 marzo 1994 a Rocky Mount, nel Nord Carolina, si è formato cestisticamente alla Rutgers State Knights University nel ruolo di centro, dalla quale è uscito per cominciare subito la carriera europea, prima in Israele al Maccabi Motzkin, per proseguire in Inghilterra con Worcester, in Olanda con Groningen, in Svezia con Sodertalje, in Slovacchia con il Patrioti Levice e in Lituania con il Nevezis. Nel 2023 è approdato in Italia, dove ha vestito la maglia della Fortitudo Bologna per due stagioni, nel 2025 è passato tra le fila di Cividale Del Friuli, dove ha vinto una Supercoppa di serie A2, venendo eletto MVP delle competizione".