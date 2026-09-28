Incendi boschivi, è allerta rossa in Campania: ecco dove

L'avviso

incendi boschivi e allerta rossa in campania ecco dove
Avellino.  

Quella di oggi sarà una giornata da tenere sotto osservazione sul fronte degli incendi boschivi.

Livello rosso per diverse aree della Campania, in particolare nell’entroterra di Benevento, Avellino e Caserta, oltre ad alcuni tratti della fascia costiera.

Livello arancione nelle altre aree interne della regione non interessate dal livello rosso.

Per l’Irpinia, quindi, attenzione massima: la presenza di vegetazione secca e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme rendono importante evitare qualsiasi comportamento che possa provocare incendi.

Ultime Notizie