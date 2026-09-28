Incendi boschivi, è allerta rossa in Campania: ecco dove

Quella di oggi sarà una giornata da tenere sotto osservazione sul fronte degli incendi boschivi.
Livello rosso per diverse aree della Campania, in particolare nell’entroterra di Benevento, Avellino e Caserta, oltre ad alcuni tratti della fascia costiera.
Livello arancione nelle altre aree interne della regione non interessate dal livello rosso.
Per l’Irpinia, quindi, attenzione massima: la presenza di vegetazione secca e condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme rendono importante evitare qualsiasi comportamento che possa provocare incendi.