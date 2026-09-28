Avellino Basket, Di Carlo: "Segnali positivi, ma c'è bisogno di lavorare" Il coach: "Domenica prossima ci attende un test già molto importante"

"Abbiamo approcciato fortemente la gara. È stata una buona partita nei primi due quarti, mentre negli altri due non abbiamo avuto una grande concentrazione": così coach Gennaro Di Carlo si è espresso per analizzare la vittoria della sua Halley Campania Avellino Basket all'esordio nel campionato di Serie A2 2026/2027. Finale di 87-69 con il successo biancoverde sulla Elachem Vigevano: Francis è stato il miglior realizzatore del match con 31 punti.

"La seconda parte di gara non mi è piaciuta"

"Ho dato minuti ad Owens per potersi integrare: abbiamo ottenuto da lui una presenza in area, ma va coinvolto maggiormente. - ha aggiunto il coach della squadra irpina al termine della gara al PalaDelMauro - La seconda parte di gara non mi è piaciuta. C’è bisogno di lavorare e crescere, ma ci sono segnali positivi. Dobbiamo però crescere, perché domenica prossima ci attende un test già molto importante".