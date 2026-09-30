Ariano: bimbo di 8 anni schiacciato a un braccio dal cancello del carcere Tragedia sfioratata all'ingresso della struttura penitenziaria arianese

Un bambino di otto anni è rimasto schiacciato riportando gravi fratture ad un braccio da un cancello in movimento all'ingresso del carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpini in località Cardito.

Era in compagnia di parenti giunti per le consuete visiti ai detenuti quando si è verificato l'incidente che poteva avere conseguenze ancora più drammatiche.

E' stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane Bellizzi e preso immediatamente in cura dagli ortopedici in sinergia con gli anestesisti e rianimatori e già sottoposto ad un primo intervento chirurgico, in attesa di essere trasferito al Santobono di Napoli.

Vicenda al vaglio degli agenti del locale commissariato di polizia diretti dal vice questore Giulio Masini. I poliziotti, stanno ricostruendo l'accaduto e raccogliendo anche una serie di testimonianze utili all'attività di indagine. (Foto repertorio).