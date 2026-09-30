Avellino Basket protagonista al Trofeo delle Province Il club festeggia i suoi giovani talenti e i coach Freda e Pellicano

Festa in casa Avellino Basket per i risultati ottenuti da coach Giuseppe Freda e dai suoi giovani talenti al Trofeo delle Province. "L’Halley Campania Avellino Basket si congratula con il tecnico Giuseppe Freda, con l'allenatore Diego Pellicano e con gli atleti Gabriele Marsico, Leonardo Francesca, Jacopo Ciaramella e Jacopo Piano - giocatori delle squadre Under 14 e Under 15 Eccellenza - reduci dalla vittoria del Trofeo delle Province, organizzato dalla FIP Campania": si legge nella nota diffusa.

"Le province di Avellino e Benevento hanno unito le forze"

"La manifestazione, riservata ai nati nel 2013, si pone l'obiettivo di monitorare i migliori giovani talenti della regione, offrendo loro un'importante occasione di crescita grazie alla guida di tecnici qualificati. Le province di Avellino e Benevento hanno unito le forze trionfando nel torneo per la prima volta nella storia e superando le rappresentative di Napoli, Salerno e Caserta. Un risultato di grande prestigio per il club: su una selezione di 15 ragazzi, ben 4 appartengono al settore giovanile biancoverde, mentre la panchina è stata affidata a coach Giuseppe Freda, coadiuvato da Diego Pellicano".