Muore col suo bimbo al nono mese di gravidanza: Siamo straziati, tragedia immane La tragedia di Giovanna e del piccolo Francesco, il sindaco Olivieri: strazio senza fine

Dolore e cordoglio a Forino e in Irpinia per la tragedia di Giovanna, infermiera 32enne, morta al nono mese di gravidanza insieme al bambino che portava in grembo, dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa a Mercogliano, in provincia di Avellino.

La tragedia del piccolo Francesco e di mamma Giovanna

Il bambino sarebbe dovuto nascere il prossimo 4 ottobre. La giovane, di professione infermiera, si è sentita male nella tarda serata di ieri. Il suo compagno ha allertato i soccorsi ma quando i sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze, sono arrivati nell'abitazione non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Forino piange con tutti i familiari

"Come Sindaco, e a nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza di Forino, mi stringo in un abbraccio immenso e sincero ai genitori, alla sorella, al compagno e a tutti i familiari di Giovanna e del piccolo Francesco. A tutti voi va il nostro cordoglio più sentito. Non esistono risposte, non esistono parole giuste davanti a un simile dolore, c'è solo lo spazio per il raccoglimento e per la vicinanza. Forino piange con voi. Forino si stringe a voi". Scrive sui social il sindaco Antonio Olivieri.

"Mancavano pochi giorni alla gioia immensa"

"Tutto svanito in un istante - continua il sindaco - La felicità di diventare mamma, il sogno di iniziare un cammino come famiglia, l'attesa di stringere tra le braccia il proprio piccolo. Tutto si è spento all’improvviso. Mancavano pochissimi giorni a quella gioia immensa e invece un destino drammatico e crudele vi ha portato via. Il dolore è troppo forte quando accadono questi eventi. È un dolore che toglie il fiato, troppo forte per essere accettato.

Oggi la nostra comunità è ferita nell'anima, avvolta da un dolore immenso e da uno sgomento che nessuna parola può descrivere. La perdita della nostra Giovanna, a soli 32 anni, insieme al piccolo Francesco che portava in grembo, è una tragedia immane che spezza il cuore di ognuno di noi. Una doppia vita spezzata che trasforma l’attesa del momento più bello nel più atroce dei drammi.

La salma al Moscati

Su disposizione del magistrato la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso.