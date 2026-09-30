Morta al nono mese di gravidanza la tragedia di Giovanna e del piccolo Francesco Disperazione e cordoglio tra Forino e Mercogliano

Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, originaria di Forino, è morta questa mattina nella sua casa di Mercogliano, dove viveva con il compagno Leonardo, dopo un malore improvviso. Con lei è morto il figlio che portava in grembo, che sarebbe venuto al mondo nei primi giorni di ottobre.

Dolore e cordoglio in tutta l'Irpinia

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria nell'obitorio del Moscati

Il compagno ha dato subito l'allarme e I sanitari hanno provato a fare di tutto . Ma purtroppo per Giovanna e il suo bambino non c'è stato nulla da fare.

La storia di Giovanna Lo Chiatto: una vita dedicata agli altri

Giovanna era nata a Celzi, frazione di Forino, dove ci si conosce tutti e le notizie camminano in fretta. Faceva l'infermiera a Roma, un mestiere che si pratica accanto al dolore degli altri. In paese la descrivono come una ragazza gentile.

Il dolore della comunità e il cordoglio dei sindaci

Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, ha scritto sui social: "Oggi la nostra comunità è ferita nell'anima, avvolta da un dolore immenso e da uno sgomento che nessuna parola può descrivere". E ai familiari: "Mi stringo in un abbraccio immenso e sincero a papà Antonio, a mamma Carmen, alla sorella Nicole, al compagno e a tutti i familiari. Non esistono risposte, non esistono parole giuste davanti a un simile dolore".

Il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, ha parlato di "due vite spezzate in un attimo", aggiungendo: "Siamo tutti sconvolti".

Sarebbe nato tra pochi giorni.