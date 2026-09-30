Avellino, il caso della Curva Nord del Partenio arriva a Palazzo di Città Convocata una seduta della commissione Trasparenza

Con il campionato fermo per gli impegni delle Nazionali, ad Avellino si prova ad accelerare l'iter per la riapertura della Curva Nord dello stadio Partenio-Lombardi. Venerdì la questione sarà affrontata a Palazzo di Città nel corso di una riunione della Commissione Trasparenza. La presidente Laura Nargi ha, infatti, convocato per le 10.30 il presidente dell'associazione Per la Storia, Mario dell'Anno, al fine di ascoltare la proposta immaginata per la riapertura del settore.

Nel corso della riunione si discuterà anche dell'iter amministrativo, della fattibilità tecnica, di eventuali progettualità, delle risorse e delle tempistiche previste per la realizzazione dell'intervento. La speranza dei tifosi biancoverdi è che possa essere individuata quanto prima una soluzione, in modo da avere a disposizione un altro settore popolare. Sul tavolo, tra l'altro, c'è anche la questione relativa alla gestione dell'impianto sportivo e ai possibili lavori di restyling, tema su cui si dovrà trovare un'intesa tra Ente e società sportiva.