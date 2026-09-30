Avellino: Simic verso il recupero, venerdì prove generali contro il Napoli Il croato inizia a correre e mette la Sampdoria nel mirino

Due sedute di allenamento a porte aperte, poi l'Avellino si blinderà per iniziare il percorso di avvicinamento al match contro la Sampdoria, in programma venerdì 9 ottobre. Da oggi, tuttavia, Nesta ha iniziato ad alzare i giri del motore, lavorando anche sull'aspetto mentale. Venerdì mattina, poi, ci sarà l'occasione per fare le prove generali: l'Avellino, infatti, traslocherà a Castel Volturno dove affronterà il Napoli in amichevole. Il test con gli azzurri, che si giocherà ad una settimana dalla ripresa del campionato, sarà per Nesta l'occasione giusta per iniziare a fare le prove generali.

Nel frattempo il tecnico spera di ricevere buone indicazioni dall'infermeria. Simic ha ripreso a correre, svolgendo un programma di lavoro personalizzato post-infortunio. Il croato ha voglia di bruciare le tappe e spera di poter strappare una convocazione per la sfida contro la Sampdoria, squadra con la quale il difensore è stato tesserato ma senza mai riuscire ad esordire. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se il calciatore potrà essere della partita.