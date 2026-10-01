Truffano anziana, arrestati in autostrada: in auto quasi mezzo chilo di preziosi L'arresto della Polstrada a Montemiletto in A16

La Polizia di Stato di Avellino, durante lo svolgimento di servizi di controllo del territorio, finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite, ha tratto in arrestato due uomini per truffa in danno di una persona anziana. In particolare, un equipaggio della Polizia Stradale di Avellino ovest, in servizio di vigilanza in ambito autostradale A/16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Montemiletto (AV), a seguito della segnalazione dei Carabinieri di Matera di una truffa perpetrata ad una signora ottantacinquenne materana, procedeva al controllo dell’autovettura segnalata su cui viaggiavano due uomini, probabili autori della truffa consumata nella stessa mattinata in danno dell’anziana.

All’esito del controllo venivano rinvenuti circa 400 gr. di oggetti preziosi, di ingente valore, posti a disposizione dell’AG. e successivamente riconsegnati alla donna ottantacinquenne che li riconosceva.

Il risultato conseguito, riconducibile alle attività della Polizia Stradale finalizzate alla prevenzione e alla sicurezza stradale, evidenzia l'elevato livello di attenzione della Polizia di Stato nella prevenzione e contrasto dei reati e l'impegno costante nel garantire sicurezza e la tutela dei cittadini e degli utenti della strada.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone arrestate sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.