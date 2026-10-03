Ariano, controlli dei carabinieri nel cimitero: riserbo su un'indagine in corso

Non è passata inosservata la presenza dei carabinieri per ben due volte nelle ultime ore all'interno del cimitero di Ariano Irpino.
C'è massimo riserbo sull'attività di indagine in atto, sia da parte degli inquirenti che non si sbottonano che degli addetti ai lavori all'interno del luogo sacro. Controlli che avrebbero riguardano alcune aree del camposanto, dovuti con ogni probabilità a denunce o segnalazioni da parte di qualcuno.
Esattamente un anno fa vi fu un'attività investigativa sempre da parte dei carabinieri che portò alla denuncia di un dipendente comunale.
All'esterno del cimitero i militari, anche in questo caso a seguito di una segnalazione, portarono alla luce un deposito incontrollati di rifiuti provenienti da attività edili.
Circa 100 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi depositati, illecitamente, su un terreno di circa 150 metri quadrati.
La struttura da tempo è stata interessata da diversi furti all'interno. Ma non sembrerebbe questo il filone di indagine.