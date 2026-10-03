Liquami fognari dalle fessure di un muraglione: "Qualcuno venga a vedere" La denuncia arriva dai residenti di alcune palazzine che affacciano sulla Panoramica ad Ariano

Liquami fognari che fuoriescono continuamente dalle fessure e intercapedini di un muraglione, peggiora la situazione. Odori nauseabondi nei pressi di alcune palazzine che affacciano lungo la strada Panoramica a Ariano Irpino.

Siamo nella parte alta del ponte non molto distante dalla caserma dei carabinieri e lo svincolo che porta alla Russo- Anzani. E' in pratica l'ultimo tratto in salita della strada pazza.

Un problema che si trascina da anni senza soluzione. Sembrerebbe che vi siano anche controversie tra comune e privati. "Oggi abbiamo superato ogni limite, la fuoriuscita di liquami è più evidente del solito e l'aria irrespirabile".

Ma la questione come già detto nei mesi scorsi è di carattere igienico sanitaria e va trovata al più presto una soluzione essendoci un serio rischio per la salute pubblica. Viene rivolto un appello urgente al comune, Asl e carabinieri nucleo tutela ambientale.