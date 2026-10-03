In ricordo di Debora: prevenzione Amos Partenio a San Martino Valle Caudina L’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce

Sulla scia della straordinaria edizione della 12ª Camminata Rosa e nel ricordo di Debora Vitagliano, ieri la prevenzione di Amos Partenio ha fatto tappa nel comune di San Martino Valle Caudina.

Lanciato ancora una volta, insieme ad Anna, madre di Debora, il messaggio dell’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce, sin dalla giovane età. Non solo nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del carcinoma alla mammella, ma sempre.

Nella bellissima cornice del Villino Del Balzo, allestiti gli ambulatori per le visite gratuite, ai quali hanno aderito oltre cento persone, sia donne che uomini. Ad effettuare i controlli, il senologo dottor Carlo Iannace, gli ecografisti dottor Michele Capozzi per senologia e dottor Pasquale La Selva per gli screening alla tiroide, e l’audioprotesista dottor Francesco Topo.

“Debora ha lottato, tu puoi prevenire”. Questo lo slogan che ha accompagnato volontarie, organizzatori, medici e pazienti.

"Superare l’ansia e conoscere il proprio seno. Fate prevenzione partendo dall’autopalpazione e non abbiate paura". È il messaggio di Anna, mamma di Debora Vitagliano, giovane donna scomparsa per un carcinoma alla mammella.

"La prevenzione è fondamentale - ha spiegato ancora una volta il senologo Iannace - perché permette di trovare lesioni piccole, più facilmente curabili, e salvare la vita. La storia di Debora lo sottolinea ancora con maggiore forza". L’invito, rivolto soprattutto alle donne più giovani, a prendersi cura della propria salute aderendo a iniziative come quella di ieri, che intendono avvicinare sempre più persone agli screening oncologici e alla cultura della prevenzione.

L’associazione Amos Partenio desidera ringraziare come sempre le volontarie e i medici per il loro operato sul territorio, l’amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina guidata dal sindaco Pasquale Pisano, per il patrocinio all’iniziativa, e in particolare i consiglieri Beniamino Villanova e Odoacre Fucci, per l’accoglienza e il supporto all’interno della struttura comunale Del Balzo. Grazie alle associazioni Il Castello e Gruppo Marta per la collaborazione e a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa credendo nel forte valore della prevenzione in rosa. Un ringraziamento speciale alla nostra amica Anna e al sorriso di Debora che ci ricorda di lottare sempre per la vita.

Le tappe della prevenzione continuano. Le prossime date sulla pagina Facebook Amos Partenio.