Scandone, coach Dell'Imperio: "Gruppo compatto e pronto alla sfida" La presentazione del match contro l'Umana San Giobbe Chiusi da parte del tecnico

"Il bilancio è positivo. Ci sono state diverse fasi nella preseason. Abbiamo avuto qualche infortunio di troppo, ma siamo riusciti a recuperare nel migliore dei modi i nostri giocatori": così si è espresso coach Ciro Dell'Imperio verso Scandone Avellino - Umana San Giobbe Chiusi, seconda giornata del campionato di Serie B Nazionale (domani ore 18 al PalaDelMauro). "C'è stato un cambio di strategia nel roster. Volevamo un giocatore combo-guard, riferimento nella squadra. Abbiamo provato a inserire un italiano di alto livello, non l'abbiamo trovato e allora abbiamo cambiato con Jackson, giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Aramburu era lo straniero nel 4 e abbiamo preso Maresca. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato insieme per centrare la vera identità di squadra": ha affermato il tecnico dei lupi.

"Dovremo rispondere alla voglia di riscatto dei nostri avversari"

"Non avere iniziato a Roma non c'ha fatto piacere. Avevamo voglia di giocare, ma dall'altra c'è l'aspetto positivo di aver lavorato con l'ingresso di Jackson e Maresca. - ha aggiunto Dell'Imperio - Si deve vedere sempre il lato positivo delle cose. Il gruppo è compatto, non si è tirato indietro nelle difficoltà della preseason. I giocatori hanno voglia di migliorarsi e sulle richieste dello staff rispondono al massimo. Chiusi ha avuto qualche problema come noi nel precampionato. C'è stato anche il cambio in panchina. Alla sconfitta all'esordio vorranno rispondere con forza, ma tocca a noi centrare gli obiettivi di gara per il via della stagione. Il PalaDelMauro dovrà essere il fattore e dovremo noi coinvolgere il pubblico".