La tragedia di Giovanna e Francesco, veglia e preghiera: ora siete una sola luce Forino, oggi nella parrocchia Santa Maria della Misericordia e San Nicola a Celzi domani i funerali

Una sola bara per un addio che ha straziato l'Irpinia intera. Si terranno domani i funerali di Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, e il figlio Francesco, morto nel grembo materno al nono mese di gravidanza. Le esequie si terranno domani giovedì 8 ottobre alle 10, nella Chiesa Madre di Celzi di Forino (Avellino). La donna era deceduta il 30 settembre a Mercogliano. Ieri, dopo l’autopsia eseguita all’ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino, le salme sono state restituite ai familiari.

Stasera veglia di preghiera nella parrocchia di Santa Maria della Misericordia e San Nicola di Celzi di Forino

"In questi giorni il nostro silenzio non è stato indifferenza, ma un abbraccio di preghiera, rispetto e profonda riflessione per il dolore di questa famiglia, che ha visto una giovane mamma e il suo piccolo volare in cielo troppo presto - si legge sulla pagina social della parrocchia che ha chiamato all'adunata la comunità per preare insieme stasera alle ore 20 -.

Giovanna resterà per sempre nei nostri pensieri: continueremo a ricordarla attraverso la sua solarità e il suo sorriso, custodi di un ricordo che la nostra comunità non potrà mai dimenticare.

Famiglia, amici e comunità si stringono nel dolore

Il manifesto funebre si apre con la frase "Uniti per sempre nell'amore". Firmano i genitori Antonio Lo Chiatto e Carmen Gaeta, la sorella Nicole, il compagno Leonardo Magliano, i suoceri Concetta e Benito, la nonna Nicoletta De Santis, gli zii, i cugini e i parenti. Si dispensa dalle visite. La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al lutto.

Autopsia e indagini sulle cause del decesso

L’autopsia, disposta dalla Procura, indica come probabile causa del decesso un’emorragia interna. L’esito completo dell’esame, che riguarda sia la donna sia il bambino, sarà depositato entro 90 giorni. Nel registro degli indagati sono iscritti quattro medici del Moscati.



