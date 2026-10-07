Il Prefetto Franca Fico: "Stazioni carabinieri, fondamentali nelle aree interne" Il massimo rappresentante di governo fa tappa al comando provinciale di Avellino

Prevenzione delle truffe agli anziani, contrasto ai furti in abitazione, tutela del territorio e risultati delle principali operazioni condotte negli ultimi mesi, anche nel contrasto al crimine organizzato: questi i temi affrontati questa mattina dal Prefetto di Avellino, Franca Fico, al Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è stata accolta dal Comandante Provinciale, colonnello Angelo Zito e dalle donne e dagli uomini dell’Arma.

Il confronto ha riguardato anche la funzione delle Stazioni nei centri più piccoli della provincia, dove rappresentano un punto di riferimento diretto per la popolazione.

Il Prefetto, che sin dal suo insediamento ha dimostrato un grande attaccamento alla terra d'Irpinia e massima attenzione e alle emergenze della provincia di Avellino, soprattutto nelle aree interne e maggiormente strategiche, ha richiamato anche il ruolo dei Carabinieri Forestali nella tutela del territorio irpino e nel contrasto agli illeciti ambientali, con interventi sia di carattere preventivo sia repressivo.

Si è parlato inoltre delle iniziative rivolte agli anziani e alle persone più vulnerabili per prevenire truffe e raggiri e favorire una tempestiva richiesta di aiuto alle forze dell’ordine.

Sul fronte dei furti in abitazione, sono state richiamate le azioni di prevenzione e deterrenza messe in campo dall’Arma, come in quei casi che, pur non determinando una situazione di particolare allarme, incidono sulla tranquillità delle persone.

"Le Stazioni hanno un ruolo importante, soprattutto nei centri più piccoli – ha sottolineato il Prefetto Fico –. È importante mantenere un contatto diretto con i cittadini e prestare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità".

Il confronto ha confermato la collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri nell’ambito del coordinamento provinciale delle forze dell’ordine.