Stellantis, a Pratola Serra prodotti 380mila motori nel 2026 L'annuncio del sindacato

Nel periodo gennaio-settembre 2026, i motori prodotti nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (Avellino) sono stati circa 380mila, di cui circa il 90% destinato ai veicoli commerciali e il restante 10% alle autovetture. Attualmente non è previsto alcun ammortizzatore sociale.

L'annuncio del sindacato

Lo fa sapere la Fim Cisl. Lo stabilimento fornisce le motorizzazioni B 2.2 diesel Euro 6.4, che al momento "rappresentano la versione diesel più ecologica per tutti i veicoli commerciali del gruppo", ricorda in una nota il segretario generale Ferdinando Uliano. La missione produttiva più rilevante riguarda il Ducato; le stesse motorizzazioni vengono utilizzate per tutti i veicoli della gamma Stellantis Pro One.

Il mercato internazionale

Ad oggi, una piccola parte della produzione è destinata anche al mercato sudamericano, in considerazione delle nuove normative PL8. Attualmente, oltre all'organico di circa 1.450 addetti, sono presenti circa 70 trasfertisti provenienti dagli stabilimenti di Termoli, Cassino e Melfi. Infine, ricorda Fim Cisl, nell'ultimo comitato esecutivo, l'azienda ha comunicato ufficialmente che, a partire dal 2029, a Pratola Serra verrà prodotto un nuovo motore ibrido-diesel destinato a equipaggiare tutti i veicoli commerciali del Gruppo Stellantis.