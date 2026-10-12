Non si ferma all'Alt della Polizia: 28enne nei guai nell'avellinese Intervento della Polizia

La Polizia di Stato di Avellino ha tratto in arresto un 28enne rumeno per fuga pericolosa.

In particolare, nella serata di sabato 10 c.m., i poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, nell’ambito di appositi servizi finalizzati al contrasto delle attività delittuose, effettuavano un posto di controllo nel territorio del Vallo di Lauro nel corso del quale un’autovettura Mercedes Classe A condotta da un uomo non si fermava all’Alt Polizia intimato dagli agenti, fuggendo ad alta velocità e con manovre spericolate tali da mettere in pericolo l’incolumità dei pedoni e degli altri automobilisti oltre che degli stessi operatori della Volante.

Gli accertamenti immediati effettuati dai poliziotti del Commissariato di P.S. consentivano di risalire al conducente del veicolo, un 28enne rumeno, con a carico pregiudizi di polizia, residente in un Comune del Vallo di Lauro, che veniva tratto in arresto per fuga pericolosa e denunciato all’A.G. per guida senza patente e manomissione della targa.

All’esito del rito direttissimo, svoltosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Avellino, è stato convalidato l’arresto.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona arrestata sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo. La misura restrittiva, anche in flagranza differita, prevista per il reato di cui all’art. 192, c. 7-bis del Codice della strada, introdotto dal Decreto-Legge 24 febbraio 2026 n.23, è stata applicata per la prima volta in questa provincia irpina, consentendo alle forze di polizia una più efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni delittuosi.