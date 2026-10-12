Prata, decesso di Pietro Pellegrino: salma ai familiari, domani i funerali Il rito funebre si svolgerà domani alle 14.30 nella Chiesa Madre di Sassano

di Paola Iandolo

Sassano si prepara a dare l’ultimo saluto a Pietro Pellegrino - il 56enne originario di Sassano - che nella giornata di mercoledì ha tragicamente perso la vita in un incidente sul lavoro a Prata Principato, facendo un volto di 13 metri mentre stava rimuovendo alcuni pannelli solare da un capannone industriale. Oggi è stata effettuata l’autopsia sulla salma del 56enne, così come disposto dalla Procura di Avellino che indaga per omicidio colposo su sette persone, tra responsabili della sicurezza e datore di lavoro. Il 56enne è deceduto a causa di un politrauma riportato nel volo.

I funerali

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Biancamano in via Diaz fino alle 20.00, mentre i funerali si svolgeranno domani, martedì 13 ottobre, alle 14.30 nella Chiesa Madre di Sassano. Pellegrino, secondo le ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, sarebbe caduto per diversi metri dopo il cedimento di un lucernaio mentre stava effettuando dei lavori sul capannone di un’azienda del posto.