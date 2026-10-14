Omicidio Paolo Piccolo, il gup: "No" agli abbreviati, "escluso il ministero" Sono state dichiarate inammissibili le richieste di rito abbreviato per due dei dieci imputati

di Paola Iandolo

Omicidio Paolo Piccolo: due detenuti, uno è parzialmente capace di intendere e volere, mentre un altro pienamente capace. Queste le conclusioni della perizia psichiatrica del dottore Francesco Saverio Ruggiero a cui sono stati sottoposti due dei dieci imputati nel processo per l'omicidio del 26enne di Barra, massacrato nel carcere di Avellino. Per i due imputati sottoposto a perizia i legali avevano chiesto di ammetterli al rito abbreviato, ma sono stati dichiarati inammissibili.

Ed infine il Ministero della Giustizia è stato escluso come responsabile civile dal processo dal gup Antonio Sicuranza. E' quanto deciso nel corso dell'udienza celebrata stamane davanti al gup del tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza. Presenti in udienza i legali nominati dai familiari, gli avvocati Antonio De Simone del foro di Nola, Costantino Cardiello del foro di Salerno, Elena Manzi del foro di Roma che hanno invocato il rinvio a giudizio per tutti.

La ricostruzione

Paolo Piccolo fu brutalmente aggredito nel carcere di Bellizzi nell’ottobre del 2024. Secondo la ricostruzione investigativa, venne colpito con mazze e bastoni fino a riportare gravissime ferite che, dopo un anno di agonia nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Avellino, ne hanno causato la morte.

Per gli imputati si celebra una nuova udienza preliminare dopo gli sviluppi giudiziari emersi dalle indagini condotte dal personale della squadra Mobile della Questura di Avellino e dal Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria per la Campania. Le attività investigative hanno portato all’esecuzione di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, con l’accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà.

Le indagini

L’inchiesta è scattata dopo i fatti avvenuti la sera del 22 ottobre 2024 all’interno della Casa Circondariale “A. Graziano” di Avellino, durante una rivolta dei detenuti culminata con il grave ferimento di Paolo Piccolo. L’uomo sarebbe stato picchiato con mazze e bastoni in ferro, trascinato per le scale e colpito con calci e pugni per oltre trenta minuti.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, fu ricoverato in prognosi riservata. Le indagini hanno consentito di identificare i presunti autori del pestaggio e di ricostruire le fasi dell’escalation di violenza, maturata nel contesto dello scontro tra due gruppi criminali presenti all’interno del carcere. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gaetano Aufiero, Gerardo Santamaria, Lucio Coppola, Antonio Falconieri, Rolando Iorio, Antonella Senatore, Francesco Liguori, Fabio Gentile, Antonio Izzo e Angelo Peccerella.