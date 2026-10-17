Avellino, 23enne ai domiciliari per droga: lunedì udienza di convalida La sostanza stupefacente è stata ritrovata nella fodera del giubbino

di Paola Iandolo

E' fissata per lunedì mattina l'udienza di convalida del 23enne arrestato venerdì dagli agenti della polizia di Stato di Avellino per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. R.N. - difeso dall'avvocato Fabio Tulimiero - è finito ai domiciliari dopo che gli agenti hanno trovato diverse bustine con la sostanza stupefacente.

L'operazione

In particolare, venerdì, i poliziotti della Squadra Mobile di Avellino, nell’ambito di specifici servizi antidroga coordinati dalla locale Procura della Repubblica, predisposti con l’ausilio di una unità cinofila della Questura di Napoli, ha effettuato a Rione Parco un controllo a R.N. pregiudicato avellinese di 23 anni, rinvenendo all’interno del suo portafoglio due bustine termosaldate contenenti rispettivamente 0,7 gr. e 1,3 gr. di cocaina e due pezzetti di hashish avvolti singolarmente in carta da forno, rispettivamente del peso di 2,1 e 1,9 gr..

Il sequestro

La successiva perquisizione presso l’abitazione del 23enne ha consentito agli agenti di rinvenire una busta di cellophane contenente 37,7 gr. di cocaina, occultata all’interno della fodera di un giubbino, due pezzi di hashish, rispettivamente del peso di 44,7 gr. e 23,6 gr., celati all’interno di un giaccone, nonché la somma contante di 870 euro in banconote di vario taglio. Il tutto veniva debitamente sottoposto a sequestro.