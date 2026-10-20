Caro prezzi, protesta autotrasportatori a Grottaminarda: "La lotta continua" Presidio pacifico e ordinato in Valle Ufita

Presidio pacifico e ordinato degli autotrasportatori in Valla Ufita a Grottaminarda ad oltranza dalla serata di ieri contro il caro prezzi.

Mezzi radunati all'uscita del casello autostradale e nell'area adiacente il cimitero, per poi spostarsi in altre direzioni.

Rallentamenti alla circolazione stradale, considerata l'ora di punta ma nessun disagio grave o atto di intemperanza grazie al buon senso dei manifestanti e alla presenza delle forze dell'ordine, polizia di Ariano, carabinieri e polizia municipale.

"Attendiamo le decisioni del Governo, relative all'erogazione dei fondi ed altre misure che riguardano il comparto. La nostra è una protesta pacifica. Siamo di fronte ad una situazione ormai allo stremo. Portare il gasolio ad 1.70- 1.80 credo sarà impossibile. Continueremo a lottare come stiamo facendo finora, consentendo l'accesso ai mezzi di soccorso, trasporto medicinali ed altro. La gente si ferma di sua volontà, c'è chi ci applaude, noi stiamo semplicemente dalla parte di chi sta soffrendo.