Scomparsa dell'ispettore Villani, il cordoglio della federazione provinciale Pd La nota della federazione provinciale del Partito democratico di Avellino

La Federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Villani, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Digos della Questura di Avellino, venuto tragicamente a mancare mentre era impegnato nello svolgimento del proprio lavoro.

«La scomparsa di Antonio Villani – si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Pd di Avellino - ha colpito profondamente tutta la nostra comunità e ha lasciato sgomenta l’Italia. L’Irpinia perde un servitore dello Stato, un uomo che ha dedicato il proprio impegno professionale alla sicurezza dei cittadini, con dedizione e senso del dovere.

In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera commozione ai suoi cari, condividendo il cordoglio dei colleghi della Questura di Avellino e dell’intera Polizia di Stato. A loro va l’abbraccio e la vicinanza di tutta la comunità democratica irpina».